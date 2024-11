Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Neuhofen (ots)

Die 47-jährige Geschädigte gab bei der Polizei an, dass Sie ihren PKW auf dem Edeka Parkplatz in der Otto-Dill-Straße geparkt hatte. Bei der Rückkehr nach dem Einkaufen stelle sie einen Streifschaden an der linken Seite fest. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen nicht vor. Zeugen, die weitere Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell