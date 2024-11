POL-PDLU: Verkehrssicherheitswoche

Fußgönheim (ots) - Am gestrigen Donnerstag, den 28.11.2024, kam es gegen 18:45Uhr zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 74-jährigen Frau aus Fußgönheim. Die Frau inserierte verschiedene Gegenstände in einer Regionalzeitung zum Verkauf. Auf das Inserat meldete sich ein Mann und beide vereinbarten eine Besichtigung der Gegenstände im Wohnhaus der Frau in ...

