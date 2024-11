POL-PDLU: Speyer- Schulwegkontrolle

Schifferstadt/Limburgerhof (ots) - Beamte und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am Mittwochvormittag im gesamten Dienstgebiet mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei konnten insgesamt acht Verstöße (3 Gurtverstöße, 1 Bremslicht defekt und 4 Mängelberichte) festgestellt und geahndet werden. In der Zeit von 13:00 Uhr - 13:30 Uhr wurden zudem an der Rudolf-Wihr-Realschule in Limburgerhof Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Durchfahrtsverbot" ...

mehr