Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall - Fußgängerin schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Heine-Straße

19.11.24, 17:20 Uhr

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Heinrich-Heine-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 40 Jahre alten Caddy-Fahrer und einer 52-jährigen Fußgängerin.

Der Caddy-Fahrer befuhr die Straße Klieverhagen in Richtung Heinrich-Heine-Straße. Zunächst hielt der 40-Jährige an einer Sichtlinie an, um den Querverkehr passieren zu lassen. Als er nach links in die Heinrich-Heine-Straße abbog und schon auf der linken der zwei Fahrspuren in Richtung Lessingstraße war, nahm er plötzlich ein Geräusch wahr. Der 40-Jährige hielt sofort an. Beim Aussteigen bemerkte er eine neben seinem Auto liegende verletzte Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen trat die Fußgängerin zwischen zwei parkenden Fahrzeugen hervor, um die Straße zu überqueren und wurde von dem Caddy-Fahrer übersehen.

Bis zu Eintreffen der Rettungskräfte leisteten Zeugen Erste Hilfe.

Die schwerverletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gefahren.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4640 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell