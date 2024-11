Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versammlung - Polizei verzeichnet friedlichen Verlauf

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 21.11.2024

Am Donnerstagmorgen fand eine genehmigte Versammlung der IG Metall mit etwa 5500 Teilnehmern in Wolfsburg statt. Zunächst versammelten sich etwa 400 Teilnehmer in Bereich der Wache Ost und etwa 1000 vor der VW Arena. Im weiteren Verlauf erfolgte reger Zulauf.

Die Teilnehmer, die sich vor der Wache Ost getroffen hatten, hielten sich zunächst nicht an die mit der Versammlungsbehörde/der Polizei im Vorfeld kooperierten Marschroute und bewegten sich in Richtung der Autostadt und des Mittellandkanals. Die eingesetzten Polizeikräfte mussten daraufhin einschreiten und die Teilnehmer leicht zurückdrängen. In der Folge gelangten die Versammlungsteilnehmer auf einer neuen, nicht kooperierten Route, zum Kundgebungsort vor der VW Arena.

Während des Marsches und den Kundgebungen kam es zum verbotenen Abbrennen von Pyrotechnik, bei dem nach bisherigen Ermittlungsstand keine Personen verletzt wurden. Durch die Einsatzkräfte wurden Personalien festgestellt und in der Folge Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nach verschiedenen Redebeiträgen wurde die Versammlung gegen 11.00 Uhr durch die Versammlungsleiterin planmäßig beendet und die Teilnehmer verließen geordnet den Veranstaltungsort.

