Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchte Vergewaltigung - Junge Frau vertreibt Täter

Lehre (ots)

Lehre, Glentorfer Straße

15.11.2024, 14.00 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es auf einem Feldweg in Lehre zu einer versuchten Vergewaltigung. Die angegriffene Frau konnte den unbekannten Täter in die Flucht schlagen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht die Tat im Zusammenhang mit der versuchten Vergewaltigung am Freitagabend im Wolfsburger Ortsteil Hattorf (wir berichteten).

Die junge Frau war am frühen Freitagnachmittag mit ihrem Hund auf einem Feldweg nahe der Glentorfer Straße unterwegs. Sie bemerkte einen Mann, der die Glentorfer Straße aus Beienrode kommend in Richtung Glentorf ging. Als der Unbekannte die Frau bemerkte, bog er ebenfalls in den Feldweg ab und ging auf sie zu. Die junge Frau drehte um und trat den Rückweg an. Plötzlich vernahm sie schnelle Schritte hinter sich und fing an zu laufen. Als sie bemerkte, dass der Mann ihr folgte, drehte sie sich um und fragte den Unbekannten, was er wolle. Er antwortete etwas auf Spanisch, was die junge Frau nicht verstand. Als der Unbekannte seinen Koffer fallen ließ und ihr weiter näher kam, holte sie ein Tierabwehrspray aus ihrer Jacke und hielt es dem Mann vor.

Der Unbekannte ergriff daraufhin wieder sein en Koffer in ging in Richtung Glentorfer Straße zurück und bog nach Glentorf ab.

Der Täter war ungefähr 1,70 Meter groß und hatte eine normale Statur und sprach spanisch. Er hatte eine dunklere Hautfarbe, dunkle Augen und kurze Haare. Bekleidet war er mit einer hellen Jacke oder Weste, dunkle Ärmel, einer sportlichen Hose. Des Weiteren führte er einen Rollkoffer mit sich.

Die Ermittler bitten Zeugen, die im Vorfeld der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, den Täter haben flüchten sehen oder diesen aufgrund der Personenbeschreibung erkennen, sich unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Zufällig gemachte Foto- oder Videoaufnahmen, die mit der Tat in Verbindung stehen können, bitten die Ermittler, ihnen unter der E-Mail-Anschrift pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de zukommen zu lassen

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell