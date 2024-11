Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mülltonnen in Brand gesteckt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Jenaer Straße

17.11.2024, 03.22 Uhr

Unbekannte Täter steckten in der Nacht zu Sonntag vier Müllcontainer in der Jenaer Straße in Wolfsburg in Brand. Die Müllcontainer wurden dabei vollständig zerstört.

Hinweise auf Tatverdächtige liegen derzeit nicht vor.

Ob die Tat in Verbindung zu den Bränden der jüngsten Vergangenheit stehen ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05361/46460 bei der Polizei Wolfsburg zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell