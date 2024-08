Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Feuerwehr Wienhausen befreit Lastkraftwagen aus misslicher Lage

Wienhausen (ots)

Am Nachmittag des 23. August 2024 wurde die Ortsfeuerwehr Wienhausen um 15:41 Uhr mit dem Alarmstichwort "LKW gegen Baum, klemmt am dicken Ast" zu einem Einsatz im Behrenskamp alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen Lastkraftwagen vor, der beim Abbiegen in einer engen Straße mit seinem Auflieger an einem Baum hängengeblieben war. Der LKW war aufgrund der Kollision mit größeren Ästen des massiven Straßenbaumes weder vor- noch zurücksetzbar.

Nach einer ersten Lageerkundung wurde zunächst in Erwägung gezogen, die betroffenen Äste des Baumes zu entfernen, um den LKW zu befreien. Nach eingehender Beratung entschied man sich jedoch für eine andere Vorgehensweise: Der Auflieger wurde vom LKW abgehängt, das Zugfahrzeug gewendet und anschließend in einem günstigeren Winkel wieder mit dem Auflieger verbunden. So konnte der LKW schließlich aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Der Einsatz stellte die Feuerwehrkräfte zudem vor eine besondere Herausforderung: Der LKW-Fahrer sprach ausschließlich Spanisch, was die Kommunikation vor Ort erschwerte. Glücklicherweise war eine Angehörige des Umzuges, bei dem der Fahrer tätig war, anwesend, die als Dolmetscherin fungierte. Dank ihrer Unterstützung konnte die Verständigung zwischen den Einsatzkräften und dem Fahrer sichergestellt und die Lage erfolgreich bewältigt werden.

Nach der Befreiung des Fahrzeugs unterstützte die Feuerwehr den LKW-Fahrer im Rahmen einer Amtshilfe, indem das Fahrzeug sicher zur nahegelegenen Bundesstraße eskortiert wurde, um weitere Verkehrsbehinderungen zu vermeiden. Ebenfalls im Einsatz war die Polizei, die den Unfall aufnahm, die Feuerwehr zur Unterstützung hinzuzog und die weiteren Maßnahmen begleitete.

Der Einsatz für die Feuerwehr konnte nach knapp 75 Minuten beendet werden. Nach gegenwärtigen Informationen kam es im Rahmen des Unfalls lediglich zu geringfügigen Sachschäden. Der Baum trug Schäden an der Rinde davon und der Auflieger des LKW wurde durch einige Kratzer beschädigt. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell