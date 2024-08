Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Feuerwehren rücken erneut zu beschädigter Gasleitung nach Baggerarbeiten aus

Nordburg (ots)

Am 31. Juli 2024 um 18:18 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Offensen zu einem gemeldeten Gasaustritt in der Burgstraße in Nordburg alarmiert. Bei Baggerarbeiten auf einem Privatgrundstück kam es hier zur Beschädigung einer Gasleitung, bei der größere Mengen Gas ausströmten.

Geistesgegenwärtig hatte der Baggerfahrer die Schaufel auf dem Leck abgelegt, um das unkontrollierte Austreten von Gas zu minimieren. Die Feuerwehr sperrte den Bereich weiträumig ab und stellte den Brandschutz mit einem Strahlrohr sicher. Der parallel alarmierte Energieversorger klemmte die Schadstelle ab, sodass der Einsatz für die Feuerwehr nach etwa 30 Minuten beendet werden konnte.

Der Verkehr konnte den Bereich in Höhe der Einsatzstelle vorübergehend nicht passieren. Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden. Ebenfalls im Einsatz war ein Streifenwagen der Polizeistation aus Lachendorf.

