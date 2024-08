FW Flotwedel: Übergabe der neuen Drohne an die Ortsfeuerwehr Bröckel

Feuerwehr Flotwedel

Bröckel (ots)

In der vergangenen Woche konnte die Ortsfeuerwehr Bröckel eine neue Drohne in Empfang nehmen. Bereits die vorherige Drohne (Yuneec H520) leistete von 2018 bis zum Weihnachtshochwasser 2023/2024 wertvolle Dienste. Aufgrund eines technischen Defekts musste sie leider auf Status 6 (nicht einsatzbereit) gesetzt werden. Folglich wurde die Beschaffung einer modernen und leistungsfähigeren Drohne notwendig. Dank großzügiger Unterstützung durch Spenden und Fördermittel konnte die Drohne des Typs DJI Matrice 30T nun in den Dienst gestellt werden.

Ein bedeutender Teil der Kosten wurde durch eine Spende vom mitgliederstarken Förderverein der Feuerwehr Bröckel gedeckt. Unterstützt durch weitere großzügige Spenden verblieb ein vergleichsweise geringer Eigenanteil bei der Samtgemeinde Flotwedel.

Die Lieferung und offizielle Übergabe der Drohne erfolgte durch einen Vertreter der Firma "drohne112.de". Im Anschluss erfolgte sogleich eine umfassende Einweisung in die Bedienung und Einsatzmöglichkeiten der Drohne. Zudem wurde den neuen Mitgliedern der Drohnengruppe im Rahmen der Übergabe ebenfalls der Nachweis über den bestandene Prüfung im Scheckkartenformat, besser bekannt als der "kleine Drohnenführerschein", überreicht. Dies ist die Basis für weitere Schulungen und den Drohnenführerschein A2.

Die neue Drohne bietet der Ortsfeuerwehr Bröckel vielseitige Einsatzmöglichkeiten im BOS-Einsatz. Sie kann unter anderem zur Lageerkundung bei Bränden und Gefahrguteinsätzen, zur Personensuche, zur Dokumentation von Einsatzstellen und zur Erkundung schwer zugänglicher Gebiete eingesetzt werden. Besonders bei Großschadenslagen, wie beispielsweise bei Hochwasser- oder Unwettereinsätzen, unterstützt die Drohne durch einen schnellen Überblick über das Ausmaß der Schäden und ermöglicht so eine effektivere Koordination der Einsatzkräfte. Ziel ist es, schnell und kostengünstig der Einsatzleitung umfassende Informationen zur Verfügung zu stellen, die Gefährdung von Personen und Material zu minimieren bzw. auszuschließen und Einsatzmittel noch effektiver einzusetzen.

Technisch ist die DJI Matrice 30T hervorragend für den Einsatz in unterschiedlichsten Szenarien ausgerüstet. Sie verfügt über eine integrierte Wärmebildkamera, die bei Such- und Rettungseinsätzen, insbesondere bei Nacht, wertvolle Dienste leistet. Die optische Kamera mit 200-fachem Hybrid-Zoom ermöglicht detaillierte Aufnahmen aus sicherer Entfernung. Zudem ist die Drohne mit einem Laser-Entfernungsmesser ausgestattet, der eine genaue Ortung von Objekten in bis zu 1200 Metern Entfernung erlaubt. Diese technischen Merkmale machen die Matrice 30T zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Feuerwehr.

Ein weiterer Vorteil der neuen Drohne ist ihre Wetterbeständigkeit. Sie kann bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 15 m/s sowie bei Regen (IP55-Schutzklasse) sicher eingesetzt werden, was ihre Einsatzfähigkeit unter widrigen Bedingungen deutlich erhöht. Mit einer maximalen Flugzeit von bis zu 41 Minuten bietet die Drohne ausreichend Zeit, um auch größere Einsatzstellen gründlich zu erkunden. Ausgestattet mit zusätzlichen Akkupaaren und einem Schnellladekoffer ist eine durchgehende Einsatzfähgikeit, auch bei mehrstündiger Einsatzdauer, gewährleistet.

Die Ortsfeuerwehr Bröckel ist überzeugt, dass die neue Drohne einen erheblichen Mehrwert für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger darstellt und freut sich darauf, das Gerät bei zukünftigen Einsätzen einzusetzen.

