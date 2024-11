Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Ehmen, Im Rohlande

16.11.24, 09:45 - 20:05 Uhr

Unbekannte brachen am vergangenen Samstag in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Rohlande" im Wolfsburger Stadtteil Ehmen ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand begaben sich die unbekannten Täter zunächst in den rückwärtigen Teil des Grundstücks, wo sie gewaltsam ein Fenster öffneten und so ins Innere des Hauses gelangten. Daraufhin durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut und verwüsteten diese dabei erheblich. Im Anschluss verließen sie das Gebäude durch die Terrassentür und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen im Laufe des Tages verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind oder die anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit den Ermittlern des 2. Fachkommissariats in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell