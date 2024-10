Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Landwirtschaftlicher Betrieb im Visier Krimineller

Polizei nimmt tatverdächtiges Duo vorläufig fest

Weiterstadt (ots)

Nachdem in der Nacht zum Freitag (18.10.) ein landwirtschaftlicher Betrieb in der Straße "Orfelder Rod" in das Visier von Kriminellen rückte, konnte die Polizei einen Festnahmeerfolg verzeichnen.

Gegen 2.45 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei, weil sich ein Unbekannter unter Anwendung von Gewalt Zutritt in die Büroräume des Anwesens verschafft haben soll. Als er von den Zeugen bemerkt wurde, flüchtete er umgehend vom Grundstück. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei ein verdächtiges Fahrzeug in Tatortnähe stoppen und einen 31 Jahre alten Tatverdächtigen und seine 28-jährige mögliche Komplizin vorläufig festnehmen. Sie mussten die Beamtinnen und Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Polizeistation begleiten. Im Rahmen der Durchsuchung nahmen die Ordnungshüter mehrere Gegenstände, unter anderem Schraubenzieher, in amtliche Verwahrung. Ob diese in Zusammenhang mit der Tat stehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Sie werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

