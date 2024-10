Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nachbarin überrascht Trio bei Wohnungseinbruch

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Inselstraße hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen ein unbekanntes Trio aufgefallen ist. Nach ersten Erkenntnissen drangen drei bislang noch unbekannte Täter vor 11.30 Uhr am Donnerstagmittag (17.10.) gewaltsam durch die Eingangstür in die Wohnung. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und Schubladen und erbeuteten Schmuck sowie Bargeld im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Bei der Tatausführung wurden sie von einer Nachbarin gestört und suchten anschließend das Weite. Eine Täterin war unter 15 Jahre alt und hatte schwarze, schulterlange Haare. Die Komplizen sollen ebenfalls im Kindesalter gewesen sein. Eine genauere Beschreibung war leider nicht möglich. Das Kommissariat 21/22 hofft deshalb auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind die drei mutmaßlichen Kinder zur Tatzeit im Bereich der Inselstraße aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

