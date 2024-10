Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach-Wahlen: Känguru an Bushaltestelle

Bild-Infos

Download

Grasellenbach (ots)

Eine Autofahrerin staunte in der Nacht zum Freitag (18.10.), gegen 0.30 Uhr, nicht schlecht, als sie in Höhe einer Bushaltestelle in der Nibelungenstraße ein Känguru erblickte, das dort genüsslich Äpfel verspeiste. Weil die Autofahrerin sich sicher war, keine alkoholischen Getränke oder sonstige berauschende Mittel konsumiert zu haben und auch Halluzinationen ausschloss, verständigte sie die Polizei. Die Ordnungshüter nahmen das Känguru anschließend an Bord des Streifenwagens und lieferten das Tier zunächst im Bergtierpark Fürth-Erlenbach ab, wo es die Nacht verbringen sollte.

Gegen 4.00 Uhr meldete sich dann eine 54 Jahre alte Frau aus Grasellenbach bei den Beamten, die ihr Känguru als vermisst meldete. Ihre Sorge konnte ihr von den Polizisten mit dem Hinweis, dass dem Ausreißer nichts passiert sei und das Känguru nach einer Fahrt im Polizeiauto die Nacht nun im Tierpark verbringt, schnell genommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell