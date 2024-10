POL-ERB: Verlorene Ladung

Eberstadt (ots) - Bereits zwischen Freitag (11.10) und Dienstag (15.10.) kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Sachsenstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem der Kellerräume und entwendete hieraus ein Pedelec. Danach entfernten sich die Kriminellen in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen ...

mehr