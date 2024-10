Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eberstadt: Pedelec entwendet

Polizei bittet um Hinweise

Eberstadt (ots)

Bereits zwischen Freitag (11.10) und Dienstag (15.10.) kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Sachsenstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem der Kellerräume und entwendete hieraus ein Pedelec. Danach entfernten sich die Kriminellen in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 43 in Darmstadt zu melden.

