POL-DA: Lampertheim: Mordkommission 1609 sucht zwei Personen und einen Kleinwagen

Erneuter Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt

Lampertheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

In Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt, das sich am 16. September auf einem Waldweg im Bereich des Lampertheimer Waldes zugetragen hat (wir haben berichtet), suchen die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Ermittlerinnen und Ermittler der Mordkommission "1609" nach weiteren Personen, die sich im Tatzeitraum in Tatortnähe aufgehalten haben. Darüber hinaus werden Zeugen gesucht, denen am 16. September 2024 gegen 11.30 Uhr ein heller Kleinwagen aufgefallen ist.

Insbesondere werden zwei bislang noch unbekannte Männer gesucht, die sich laut Zeugenaussagen in dem Waldbereich aufgehalten haben sollen. Diese könnten möglicherweise für den Fortgang der Ermittlungen wichtige Hinweise geben.

Einer der Männer soll sich am Tattag zwischen 10.15 und 10.20 Uhr in der Nähe der Grillhütte am ehemaligen Parkplatz des Lorscher Wegs aufgehalten haben und dort auf einem Baumstamm gesessen sein. Der Mann wird als etwa 30 bis 50 Jahre alt beschrieben. Er ist hellhäutig und trug eine schwarze Kappe sowie ein schwarzes, weites Oberteil, das als Jacke oder Pullover beschrieben wurde. Außerdem trug er eine hellblaue Jeans und schwarze Schuhe.

Zwischen 10.30 und 11 Uhr konnte ein weiterer Mann von Zeugen im Bereich des Wasserwerks beobachtet werden, der etwa 1,80 Meter groß, im Alter zwischen 30 und 40 Jahren war und eine schlanke Statur hatte. Der Mann trug eine Camouflage-Hose und führte eine ähnlich gemusterte Trinkflasche in der rechten Hosentasche mit sich. Bekleidet war er zudem mit einem dunkelgrauen oder schwarzen Kapuzenpullover sowie halbhohen schwarzen Schuhen.

Zudem werden Zeugen gesucht, denen am 16. September gegen 11.30 Uhr ein heller Kleinwagen mit Wormser Kennzeichen (WO) aufgefallen ist. Das Fahrzeug soll vom Waldparkplatz Bürstadt in Richtung Bürstadt gefahren sein und könnte möglicherweise vom Wasserwerk gekommen sein.

Die beschriebenen Männer kommen als wichtige Zeugen in Betracht und werden gebeten, sich mit der Mordkommission "1609", in Verbindung zu setzen. Auch Zeugen, die weitere Hinweise zur Identität der bislang unbekannten Männer oder dem Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich bei der Mordkommission "1609" unter der Rufnummer 06151 / 969-53111 oder per Mail hinweis1609.ppsh@polizei.hessen.de zu melden.

Bislang sind 205 Hinweise zu dem Tötungsdelikt bei der Polizei eingegangen. Diese werden aktuell abgearbeitet und bewertet.

