Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Einbruch ohne Beute

Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots)

Zwischen Freitag (11.10.) und Mittwochmorgen (16.10.) ist eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus im Taubenweg eingebrochen. Die rückwärtige Terrassentür wurde beschädigt und geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Haus während der Tatzeit unbewohnt. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Unbekannten hinterließen keine Spuren oder auffälligen Veränderungen in der Wohnung. Der Sachschaden an der Tür wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Das Kommissariat 21/22 aus Darmstadt ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell