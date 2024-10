POL-DA: Gernsheim: Baucontainer aufgebrochen/Werkzeug, Baugeräte und Arbeitskleidung entwendet

Darmstadt (ots) - Drei junge Männer entwendeten in der Nacht zum Donnerstag (17.10) mehrere Getränkeflaschen aus der Ablage einer Tankstelle in der Neckarstraße. Der aufmerksame Verkäufer bemerkte dies gegen 1.00 Uhr und verriegelte daraufhin die Tür. Die drei Männer beschädigten durch Schlagen und Treten so lange die Ausgangstür, bis sie flüchten konnten. ...

mehr