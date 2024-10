Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Getränke entwendet

Zwei Männer festgenommen

Darmstadt (ots)

Drei junge Männer entwendeten in der Nacht zum Donnerstag (17.10) mehrere Getränkeflaschen aus der Ablage einer Tankstelle in der Neckarstraße. Der aufmerksame Verkäufer bemerkte dies gegen 1.00 Uhr und verriegelte daraufhin die Tür. Die drei Männer beschädigten durch Schlagen und Treten so lange die Ausgangstür, bis sie flüchten konnten. Durch die schnell eingeleitete Fahndung nahm eine Polizeistreife zwei Tatverdächtige im Nahbereich vorläufig fest. Die Ermittlungen zu dem dritten Täter dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell