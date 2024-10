Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Donnerstag, den 17.10. kurz nach 0 Uhr, ereignete sich im Hambacher Tal kurz nach dem Abzweig in der Wasserschöpp ein Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei wurde ein geparkter Renault Twingo beschädigt. Der Schaden an dem Renault beläuft sich auf eine Höhe von ca. 500 Euro. Im Zusammenhang mit dem Unfall ist ein heller, evtl. beiger PKW aufgefallen, der unmittelbar nach dem Unfallzeitpunkt an der Unfallstelle wendete. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim zu melden. Tel.: 06252 706 - 0

