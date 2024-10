Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Falscher Mitarbeiter vom Ordnungsamt

Polizei warnt vor Masche

Viernheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete unter dem Vorwand, den Wasserdruck messen zu wollen, in der Franconvillestraße mehrere Schmuckstücke.

Am Mittwochvormittag zwischen 11.15 und 11.30 Uhr gab sich der Täter als Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus, um so in zwei Wohnungen zu gelangen. Beiden Senioren erzählte er, den Wasserdruck prüfen zu müssen, da in deren Straße eine Baustelle sei, welche womöglich die Leitung beschädigt hätte.

Im Anschluss tätigte er mehrere Wasserhähne in den Wohnungen und nutze einen unbeobachteten Moment, um sich den Schmuck der Senioren einzustecken. Er entfernte sich danach in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In beiden Fällen wird der Tatverdächtige zwischen 25 und 35 Jahren sowie 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint und kurze, dunkle krause Haare. Seine Figur war kompakt und sportlich. Bekleidet war er mit blauer, sauberer Arbeitskleidung mit Cargotaschen an der Hose. Zudem hatte er eine schwarze Schreibkladde dabei.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps:

-Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. -Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. - Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. -Lassen Sie sich einen Ausweis zeigen und fotografieren diesen. -Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell