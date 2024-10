Höchst (ots) - Ein in Richtung Bad König fahrender 53 Jahre alter Autofahrer aus dem Odenwaldkreis geriet am Mittwochmorgen (16.10.), gegen 6.50 Uhr, auf der Bundesstraße 426, zwischen Höchst und dem Kreisel zur Bundesstraße 45, von der Fahrbahn ab und prallte anschließend in die Böschung. Das Fahrzeug wurde in der Folge um die eigene Achse geschleudert und kam ...

mehr