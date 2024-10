Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Drei Verletzte nach Unfall auf der Bundesstraße 426

Höchst (ots)

Ein in Richtung Bad König fahrender 53 Jahre alter Autofahrer aus dem Odenwaldkreis geriet am Mittwochmorgen (16.10.), gegen 6.50 Uhr, auf der Bundesstraße 426, zwischen Höchst und dem Kreisel zur Bundesstraße 45, von der Fahrbahn ab und prallte anschließend in die Böschung. Das Fahrzeug wurde in der Folge um die eigene Achse geschleudert und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Der 53-Jährige und sein 61 Jahre alter Beifahrer zogen sich hierbei leichte, ein weiterer 59 Jahre alter Fahrzeuginsasse, der auf der Rückbank saß, schwerere Verletzungen zu. Die beiden Mitfahrer wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Insgesamt entstand bei dem Unfall nach ersten Schätzungen ein Schaden von über 15.000 Euro. Weil nach derzeitigem Ermittlungsstand der Verdacht bestand, dass der Autofahrer vor dem Unfall eingeschlafen sein könnte, wurde sein Führerschein auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Der Mann wird sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren zu verantworten haben.

Der betroffene Streckenabschnitt der Bundesstraße musste für die Dauer der Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell