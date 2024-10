Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ladendieb schlägt um sich

28-Jähriger festgenommen

Darmstadt (ots)

Gleich mehrere Straftaten beging ein 28-Jähriger am Dienstagabend (15.10), als er zuerst einen Diebstahl begehen wollte und danach sowohl das Ladenpersonal, als auch die eingesetzten Beamten angriff.

Gegen 21.50 Uhr hatte der Mann in einem Einkaufsmarkt in der Heinrichstraße mehrere Waren entwenden wollen, als ihn der Ladendetektiv ertappte und dem 28-Jährigen aus Neu-Ulm den beladenen Rucksack abnahm. Daraufhin beschädigte der Mann im Außenbereich Ware, um danach erneut in den Laden zu kommen und seinen Rucksack zurückzuholen.

Der Detektiv versuchte ihn davon abzuhalten und bekam einige Schläge des Mannes ab. Als eine alarmierte Polizeistreife am Markt eintraf, leistete der 28-Jährige erheblichen Widerstand gegen seine Festnahme. Hierbei versuchte er die Beamten zu beißen.

Da er einen Atemalkoholwert von 2,1 Promille hatte, verbrachten die Beamten ihn zunächst ins Gewahrsam, um dort eine Blutentnahme durchführen zu lassen. Während der Maßnahmen im Polizeigewahrsam reagierte der 28-Jährige immer aggressiver. Er trat nach einem 40-jährigen Polizisten und beleidigte diesen. Zudem fing er an sich selbst zu verletzten.

Die Streife verbrachte ihn daraufhin wegen seines psychischen Ausnahmezustands in eine nahegelegene Fachklinik.

Der Mann wird sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung, Diebstahls und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell