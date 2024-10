Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Bessungen: Kabel entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Kriminelle eigneten sich zwischen Freitagmittag (11.10.) etwa 13.30 Uhr und Montagmorgen (14.10.) etwa 9.00 Uhr mehrere Meter Kupferkabel an. In der Sternenallee verschafften sie sich unbefugt Zutritt zu einem Baustellengelände. Dort entwendeten sie die Kabel und entfernten sich danach in unbekannte Richtung, möglicherweise mit einem Fahrzeug.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 43 in Darmstadt zu melden.

