Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Handydieb von Polizei festgenommen

Darmstadt (ots)

Nachdem zwei Männer einen Taxifahrer Mittwochnacht (16.10.) angesprochen und ihm während des Gesprächs das Handy gestohlen hatten, konnte einer der Täter kurz danach festgenommen werden.

In der Schleiermacherstraße sprachen die zwei Männer gegen 2.00 Uhr den 78-jährigen Taxifahrer in seinem Fahrzeug an. Nachdem er sein Fenster etwas heruntergelassen hatte, griff einer der Männer ins Auto und nahm das Handy heraus. Danach flüchtete der Täter mit seiner Beute in Richtung Zeughausstraße.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 40-jährige Mann von einer Streife des 1. Reviers vorläufig festgenommen werden. Er trug das Diebesgut bei sich, welches an seinen Besitzer zurückgegeben wurde.

Der 40-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell