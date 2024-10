POL-PDWIL: Nachtragsmeldung zu vermeintlichem Kinderansprecher

Zeltingen-Rachtig (ots) - In der Nacht vom 07.10.2024,19:15 Uhr, auf den 08.10.2024,08:30 Uhr, kam es erneut zu einem Einbruch in die "Fischbude" in Zeltingen-Rachtig in der Uferallee. Es wurde nichts entwendet. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich unter der 06531 95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bernkastel-Kues pibernkastel-kues@polizei.rlp.de 06531 95270 Pressemeldungen der Polizei ...

