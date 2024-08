Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Traktor

Landkreis Sömmerda (ots)

Glück im Unglück hatte eine 58-Jährige gestern Nachmittag im Landkreis Sömmerda. Die Frau war kurz nach 15:00 Uhr mit ihrem Traktor samt Anhänger zwischen den Ortschaften Herrnschwende und Nausiß unterwegs gewesen. Auf einem abschüssigen Feldweg geriet sie aus bisher ungeklärter Ursache an eine Böschung und kippte mit dem Traktor auf die Seite. Dabei verletzte sich die 58-Jährige leicht und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Traktor entstand augenscheinlich kein Sachschaden. (DS)

