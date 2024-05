Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hahn am See; Trunkenheitsfahrt.

Hahn am See (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt konnte am 04.05.2024 um 18:10h, auf der Bundesstraße 8 auf Höhe der Ortschaft Hahn am See, ein Pannenfahrzeug am rechten Fahrbahnrand festgestellt werden. Daraufhin wurde das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier konnte beim Fahrzeugführer starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte das Ergebnis. Ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell