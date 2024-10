Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: "Sichere Innenstadt" Einsatz rund um den Herrngarten

Darmstadt (ots)

Im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" führten Einsatzkräfte der Polizei mit Unterstützung von Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei sowie Mitarbeitenden der Stadtpolizei am Donnerstag (16.10.) im Zeitraum von 13 Uhr bis 22 Uhr umfangreiche Kontrollen im Bereich der Schleiermacherstraße und des Rondells durch.

Im Bereich des Rondells kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten gegen 13 Uhr insgesamt 35 Personen. Ein Abgleich der Personalien einer 35-Jährigen mit dem polizeilichen Fahndungsbestand führte zu ihrer Festnahme. Gegen die Frau lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Darmstadt wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Sie kam in eine Haftanstalt. Ein 39 Jahre alter Mann wurde mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls durch das Amtsgericht Koblenz gesucht. Nach einer richterlichen Vorführung brachte ihn eine Polizeistreife ebenfalls in eine Haftanstalt. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich ein 26-Jähriger nach seiner Festnahme verantworten. Im Rahmen der Durchsuchung stellte ein Polizeibeamter Kleinstmengen Fentanyl sicher. Drei herrenlose Fahrräder und einen E-Scooter stellten die Einsatzkräfte vor Ort sicher und übergaben diese an das Fundbüro.

Gegen 16.15 Uhr klickten bei einem mehrfach polizeibekannten 45-Jährigen die Handschellen, nachdem er Kleinstmengen Heroin verkauft hatte. Auch gegen einen 28 Jahre alten Mann leiteten die Polizeikräfte ein Verfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ein. Er wurde bei einem Drogenverkauf beobachtet und nach einer kurzen Flucht zu Fuß festgenommen. Es folgte die Beschlagnahme von 345 Euro sowie eine Wohnungsdurchsuchung. Hierbei stellten die Beamtinnen und Beamten mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes über 100 Gramm Haschisch, mehr als 18 Gramm Heroin und Kleinstmengen Kokain sicher.

Am Luisenplatz führten die Einsatzkräfte noch Jugendschutzkontrollen durch, bei denen aber keine Beanstandungen gemacht wurden. Die Sichtbarkeit der Beamten erhielt mehrfaches Lob aus der Bevölkerung. Es wurde sich für den Einsatz und das bessere Sicherheitsgefühl bedankt.

