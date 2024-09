Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern Nord - Dank Zivilcourage: Zwei mutmaßliche Einbrecherinnen gefasst - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 24. September 2024, 12:30 Uhr

Zwei mutmaßliche Einbrecherinnen konnten gestern Dank eines aufmerksamen Hausbewohners in Flingern festgenommen werden. Die beiden jungen Frauen sind einschlägig bekannt und sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen Mittag hörte ein 40-jähriger Mann in seinem Homeoffice verdächtig laute Geräusche im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an der Neanderstraße. Als er nachsah, erblickte er drei Frauen, die fluchtartig die Treppe hinunterliefen. Da der Mann die drei Frauen nicht kannte und ihm das Trio in Verbindung mit den zuvor gehörten Geräuschen verdächtig vorkam, lief er den mutmaßlichen Einbrecherinnen hinterher. An der Kreuzung Ackerstraße / Beethovenstraße konnte der 40-Jährige mit Hilfe von Passanten zwei der drei Frauen festhalten.

Die hinzugerufenen Polizisten konnten bei mehreren Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus frische Hebelmarken an den Türen erkennen. Nach ersten Ermittlungen hatte das Trio aber vergeblich versucht, die Türen aufzustemmen.

Bei der Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen konnte klassisches Einbruchwerkzeug - ein Schraubendreher und ein sogenannter Flipper - sichergestellt werden. Die 16 und 18 Jahre alten Kroatinnen sind beide bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Die beiden Tatverdächtigen sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell