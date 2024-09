Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Polizeieinsatz - Streit im kriminellen Milieu - Beamte entdecken elf Smartphones - Festnahmen - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Samstag, 21. September 2024, 09:30 Uhr Einsatzort: Friedrich-Ebert-Straße / Karlstraße

Ein Streit bzw. eine wechselseitige Körperverletzung zwischen zwei polizeibekannten Männern brachte am Samstagmorgen insgesamt elf Smartphones zum Vorschein. Keiner der beiden Männer (25 und 22 Jahre alt) kannte die Entsperrcodes. Sie konnten auch nicht die entsprechenden Eigentumsnachweise vorzeigen. Die beiden Beschuldigten aus Guinea und Algerien wurden zunächst vorläufig festgenommen; inzwischen jedoch wieder entlassen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Handys dauern an.

Hier der Sachverhalt von Anfang an:

Weil der 22-Jährige von dem 25-Jährigen Cannabis haben wollte, gerieten beide offensichtlich derart in Streit, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit entsprechenden Verletzungen kam. Als Zeugen die Polizei verständigten, versteckte der 22-Jährige eine Tüte unter einem geparkten Pkw. Die eintreffenden Polizeikräfte trennten die beiden und durchsuchten die Personen. Bei dem 25-Jährigen kamen drei Handys und Cannabistütchen zum Vorschein. In der Tüte unter dem Auto befanden sich acht Handys, teilweise in Alufolie verpackt. Beide Männer verzichteten auf eine ärztliche Versorgung und einen Strafantrag wegen der Körperverletzung. Sie wurden zur weiteren Klärung in die Polizeiwache Stadtmitte gebracht und später entlassen. Die Handys wurden sichergestellt und zur weiteren Überprüfung der Fachdienststelle übergeben.

