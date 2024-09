Polizei Düsseldorf

POL-D: Hamm - Verkehrsunfall auf der Josef-Kardinal-Frings-Brücke - Pkw gerät in Gegenverkehr - Zwei schwer verletzte Frauen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 24. September 2024, 19:40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der Josef-Kardinal-Frings- Brücke wurden zwei Autofahrerinnen so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Eine Frau war mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Fahrzeug kollidiert.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 31 Jahre alte Frau aus Neuss mit ihrem Audi auf der Josef-Kardinal-Frings-Brücke in Fahrtrichtung Neuss unterwegs. Aufgrund der derzeitigen Baustelle auf der Fahrbahn in Richtung Düsseldorf läuft der Verkehr in beide Fahrtrichtungen über die Fahrbahn in Richtung Neuss (einspurig in beide Richtungen). Die Audi-Fahrerin scherte plötzlich in den Gegenverkehr aus und kollidierte frontal mit einem Pkw einer 56-jährigen Düsseldorferin. Aufgrund der Kollision wurden beide Fahrerinnen schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der Fiat war in den Gleisbereich auf der Brücke geraten. Beide Autos mussten abschleppt werden. Die Brücke war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

