POL-SO: Rüthen-Altenrüthen - Wohnwagengespann gesucht

Möhnesee (ots) - Am gestrigen Montag kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 856, etwa in Höhe der Hausnummer Schalloh 2. Ein 47-jähriger Mann aus Büren befuhr mit seiner Daimler Sattelzugmaschine nebst Auflieger die L 856 in südliche Richtung. In Höhe der Unfallstelle kam ihm ein bislang unbekannter grauer Lkw entgegen, der mit seinem linken Außenspiegel den ebenfalls linken ...

mehr