Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Bordwand von Lastwagen öffnet sich/Zahlreiche Bierkisten auf der A 67 verteilt

Rüsselsheim (ots)

Auf der A 67, zwischen dem Rüsselsheimer Dreieck und Rüsselsheim-Ost, war die Fahrbahn wegen Aufräum- und Reinigungsarbeiten seit 12.30 Uhr gesperrt. Bei einem Lastwagen öffnete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Bordwand. Die daraufhin herabgefallenen Bierkisten verteilten sich anschließend über alle Fahrbahnen. Ein Fahrzeug wurde beim Überfahren der Trümmer beschädigt. Verletzt wurde bei dem Geschehen niemand.

Der Verkehr staut sich ab Büttelborn derzeit auf mehreren Kilometern. Auch auf der A 60 in Richtung Rüsselsheim, zwischen Bischofsheim und Rüsselsheimer Dreieck, staut sich der Verkehr. Am Rüsselsheimer Dreieck konnte vorübergehend nur in Richtung Darmstadt abgefahren werden. Seit 14.30 Uhr sind die A 67 in Fahrtrichtung Frankfurt und auch die Tangente von der A 60 zur A 67 wieder teilweise befahrbar. Der Verkehr wird an der Gefahrenstelle vorbeigeleitet. Es kommt allerdings nach wie vor zu Beeinträchtigungen und es wird noch geraume Zeit dauern, bis sich die Staus aufgelöst haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell