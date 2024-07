Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Polizei Bad Doberan prüft verdächtiges Ansprechen zweier Kinder im Bereich Satow im Landkreis Rostock

Satow/ Landkreis Rostock (ots)

Die Polizei in Bad Doberan überprüft derzeit Hinweise, wonach am 24.07.2024, etwa 19.00 Uhr, zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen aus dessen Fahrzeug heraus verdächtig angesprochen worden sein sollen.

Gegen 23:30 Uhr wurde der Sachverhalt der Polizei Bad Doberan mitgeteilt, bei dem zwei Jungen zeitlich aufeinanderfolgend in den Straßen Am Jäerberg sowie der Hauptstraße durch einen unbekannten Mann mittleren Alters aus einem weißen Transporter heraus angesprochen worden sein sollen. Laut Angaben der beiden deutschen Geschädigten sollen sich zwei männliche Personen im Fahrzeug mit Kennzeichen "HRO" befunden haben. Lediglich der Beifahrer habe die Kinder zunächst aus dem Fahrzeug heraus angesprochen. Als die Jungs nicht reagierten sei der Beifahrer jedoch ausgestiegen und habe sich den Kindern jeweils in den Weg gestellt. Der Nachfrage des Mannes, ob die Jungs ihnen nicht helfen könnten, hätten beide verneint und sich richtigerweise mit ihren Fahrrädern vom Ort entfernt.

Nach Angaben der Geschädigten sei es durch die betreffenden Personen nicht zu körperlichen Übergriffen oder verbalen Bedrohungen gekommen.

Zu dem o.g. Sachverhalten liegen durch die jeweils Geschädigten Personenbeschreibungen vor: Beifahrer:

- männlich, im Alter zwischen 40 und 45 Jahren - blond/dunkelblondes Haar - graues T-Shirt - akzentuierte deutsche Aussprache

Fahrer:

- männlich, ca. 40 Jahre alt - schwarze Haare - auffallend blasser Teint der Haut

Die Polizei Bad Doberan nimmt derartige Hinweise sehr ernst und geht jeder Mitteilung nach. Daher ist es in diesen Fällen von besonderer Bedeutung, die Polizei unverzüglich zu informieren, sodass z.B. sofortige Ermittlungshandlungen im Nahbereich des vermeintlichen Tatortes vorgenommen werden können.

Da Sachverhalte dieser Art erfahrungsgemäß in sozialen Netzwerken sowie Messengerdiensten thematisiert und geteilt werden, bittet die Polizei nochmals um einen verantwortungsvollen Umgang mit derart sensiblen Informationen. Das Verbreiten nicht verifizierter Informationen führt mitunter zur großer Verunsicherung bei Eltern und Kindern.

Personen, die möglicherweise Angaben zu den Sachverhalten machen können werden gebeten, sich bei der Polizei unter 038203 560 oder dem polizeilichen Notruf zu melden. Selbstverständlich können Sie Ihre Hinweise auch über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle geben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell