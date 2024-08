Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zweiradfahrerin streift PKW und stürzt

Mutterstadt (ots)

In den frühen Abendstunden des Dienstags, 13.08.2024, fuhr eine 17-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad die Neustadter Straße in Fahrtrichtung Maudach. Im Laufe der Fahrt streifte sie ein ordnungsgemäß geparktes Auto am Straßenrand und stürzte. Die 17-Jährige zog sich Schürfwunden an Beinen und Armen zu. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.000 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell