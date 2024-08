Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unachtsamkeit führt zu Auffahrunfall

Mutterstadt (ots)

Am Dienstag, den 13.08.2024, gegen 09:55 Uhr, befuhr eine 65-jährige Autofahrerin die L524 von Mutterstadt in Fahrtrichtung Schifferstadt. Am Kreisverkehr zur Waldstraße musste sie verkehrsbedingt abbremsen, was der hinter ihr befindliche 35-jährige Autofahrer zu spät bemerkte und gegen das Auto der Frau stieß. Die 65-Jährige klagte über Kopf- und Nackenschmerzen, benötigte aber keine medizinische Versorgung vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR.

