Polizei Aachen

POL-AC: Nach Unfallflucht in Alsdorf: Wer hat etwas gesehen?

Alsdorf (ots)

Nach einer Unfallflucht Anfang September sucht die Polizei nach wie vor nach dem Unfallverursacher. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte er bzw. sie bislang nicht gefunden werden.

Der Unfall geschah nachts: am 3. September 2023 gegen 3.30 Uhr. Nach bisherigen Ermittlungen war ein Mann aus Baesweiler mit seinem Wagen auf der Krefelder Straße zwischen Würselen und Alsdorf unterwegs, als er von einem weißen Mercedes überholt wurde, der vor ihm einscherte. Infolgedessen musste der 18-Jährige sein Fahrzeug abbremsen, verlor die Kontrolle, stieß links und anschließend auch rechts gegen Leitplanken. Der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin setzte seine/ ihre Fahrt fort. Verletzt wurde niemand, aber es entstand hoher Sachschaden.

Der Unfall ereignete sich an der Stelle, an der die Krefelder Straße in die Würselener Straße (Fahrtrichtung Alsdorf) übergeht.

Wer etwas zu dem flüchtigen Fahrer bzw. der flüchtigen Fahrerin oder zum Unfallhergang sagen kann, soll sich bitte beim zuständigen Verkehrskommissariat der Polizei Aachen melden: unter 0241-9577 42101.

