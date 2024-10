Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Auerbach: Falscher Ordnungsamt-Mitarbeiter bestiehlt Senior

Bensheim (ots)

Ein bislang unbekannter Krimineller entwendete unter dem Vorwand, als Ordnungsamts-Mitarbeiter Wasser und Heizung kontrollieren zu müssen, Geld, Münzen und zwei Kameras. Am Donnerstagvormittag zwischen etwa 10.30 und 11.00 Uhr verschaffte sich der Unbekannte so zuvor Zugang in die Wohnung eines Seniors "Am Kurpark".

Der Tatverdächtige ist zwischen 30 und 35 Jahre alt, kräftig sowie etwa 1,80 Meter groß. Der Mann hat ein rundes Gesicht, im Nacken rasierte Haare und einen schwarzen Kinn- und Schnurrbart. Bekleidet war der Unbekannte mit einer grauen Cargohose, blauer Arbeitsweste, blauen Handschuhen und blauer Basecap. Er sprach akzentfrei Deutsch.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps:

Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Lassen Sie sich einen Ausweis zeigen und fotografieren diesen. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell