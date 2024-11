Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raub - 75-jährige Frau beim telefonieren Handy entrissen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Schillerstraße

17.11.2024, 19.00 Uhr

Ein unbekannter Täter raubte einer Seniorin am Sonntagabend in der Schillerstraße in Wolfsburg das Handy und entkam unerkannt. Ob es zu den Raubtaten der letzten Zeit (wir berichteten) einen Zusammenhang gibt, ist Gegenstand andauernder Ermittlungen.

Die 75-Jährige ging am frühen Sonntagabend auf dem Gehweg von der Heinrich-Heine-Straße in Richtung Schillerstraße, um zu der Bushaltestelle Kunstmuseum zu gelangen. Dort angekommen telefonierte sie mit ihrem Handy, als plötzlich eine unbekannte Person von hinten angelaufen kam und der Seniorin das Mobiltelefon aus der Hand riss. Sofort flüchtete der Täter weiter in nördliche Richtung, bog in die Straße Rilkehof und verschwand.

Der Täter war etwa 25 Jahre, um die 1,65 Meter groß und hatte eine schlanke Figur. Er war dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze über seinen Kopf gezogen.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05361/46460 beim 2. Fachkommissariat in Wolfsburg.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell