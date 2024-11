Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Einkaufstour mit einer entwendeten Debitkarte - Täter festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Bereits am 6. November 2024 entwendete ein bis dato unbekannter Täter die, nach einem Bezahlvorgang in einem Fahrausweisautomaten zurückgelassene, Debitkarte eines 32- jährigen Geschädigten im Hauptbahnhof Frankfurt am Main. Im weiteren Verlauf wurden durch den unbekannten Täter insgesamt 21 Abbuchungen mit einer Gesamtschadenshöhe von rund 225 EUR vorgenommen.

Im Rahmen einer Videodatenauswertung konnten Lichtbilder des Täters generiert werden, anhand derer nach dem Mann gefahndet wurde.

In den Abendstunden des 7. November wurde der Täter durch einen Super-Recognizer der Bundespolizei wiedererkannt und konnte festgenommen werden. Die entwendete Debitkarte führte er hier nicht mehr mit sich.

Der bereits hinlänglich polizeibekannte und wohnsitzlose 38- jährige Täter wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

