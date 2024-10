BPOL-F: Flaschensammler sorgt für erhebliche Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

Frankfurt am Main (ots) - Im Frankfurter Hauptbahnhof konnte eine Streife der Bundespolizei am Freitagnachmittag zwei Männer im Alter von 28 und 36 Jahren festnehmen, die am gleichen Tag einer 26-jährigen Reisenden den Koffer im Hauptbahnhof gestohlen hatten. Nach dem Diebstahl hatte eine Streife die zwei tatverdächtigen Männer, aufgrund von vorliegenden Fahndungsbildern erkannt. Den gestohlenen Koffer, den das Opfer ...

mehr