Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze am Samstag

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 21.09.2024, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu insgesamt vier Einsätzen alarmiert. Der erste Einsatz ereignete sich gegen 8:00 Uhr, als die automatische Brandmeldeanlage eines Industriebetriebs an der Breckerfelder Straße auslöste. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich, konnten jedoch keinen Auslösegrund feststellen. Nach der Erkundung wurde die Brandmeldeanlage ordnungsgemäß zurückgestellt, sodass der Einsatz schnell beendet werden konnte. Um 13:03 Uhr erfolgte die Alarmierung zu einem gemeldeten Gebäudebrand in der Höfinghoffstraße. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass angebranntes Essen die Ursache der Rauchentwicklung war. Die Feuerwehr beseitigte den Rauch rasch und verhinderte so weitere Gefahren. Personen kamen nicht zu Schaden. Der nächste Einsatz folgte um 14:20 Uhr in einem Altenheim an der Steinnockenstraße, wo ebenfalls die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Die Einsatzkräfte erkundeten den betroffenen Bereich und konnten auch hier keinen Brand feststellen. Die Anlage wurde zurückgestellt und der Einsatz um 14:40 Uhr beendet. Zu einem medizinischen Notfall wurde die Feuerwehr schließlich um 16:15 Uhr in die Hagener Straße alarmiert. Vor Ort versorgten die Einsatzkräfte den betroffenen Patienten und stabilisierten ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Im Anschluss erfolgte der Transport in eine geeignete Klinik.

