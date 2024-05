Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Herrenloser Koffer sorgte für Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei im Hamburger Hauptbahnhof-

Hamburg (ots)

In der Nacht zum 16. Mai wurde die Einsatzzentrale der Bundespolizeiinspektion Hamburg von einem Zugbegleiter über ein herrenloses Gepäckstück am Bahnsteig zum Gleis 7 im Hauptbahnhof informiert.

Nach Auswertung der gespeicherten Video-Aufnahmen von entsprechenden Überwachungskameras wurde durch die Bundespolizei festgestellt, dass der Koffer durch einen unbekannten Reisenden aus einem eingefahrenen Zug EC 172 (Budapest-Hamburg) auf dem Bahnsteig gegen 00.23 Uhr abgestellt wurde. Der Mann entfernte sich anschließend ohne den Koffer in unbekannte Richtung.

Für eine eingesetzte Bundespolizeistreife war der Inhalt des Koffers vor Ort nicht einsehbar. Da ein gefährlicher Inhalt nicht ausgeschlossen werden konnte, musste der Gefahrenbereich am Bahnsteig abgesperrt und eine Streckensperrung der Gleise 7-8 angeordnet werden. Ein Diensthundeführer der Bundespolizei wurde mit einem Sprengstoffspürhund ohne Anzeigeverhalten eingesetzt.

Nach manueller Öffnung des Koffers wurden ausschließlich persönliche Reise-Utensilien (überwiegend Bekleidung) aufgefunden. Der Koffer wurde daraufhin als Fundsache an die DB AG übergeben und die Einsatzmaßnahmen gegen 02.10 Uhr aufgehoben. Über Beeinträchtigungen im Bahnverkehr können von der Bundespolizei keine Angaben gemacht werden.

Hinweise der Bundespolizei:

"Lassen Sie Ihre Gepäckstücke in Bahnhöfen oder in Zügen zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt! Berühren oder bewegen Sie keine herrenlosen Gepäckstücke, es könnte sich um einen gefährlichen Inhalt handeln! Melden Sie herrenlose Gepäckstücke immer unverzüglich an Mitarbeiter der DB AG oder an die Bundespolizei!"

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell