BPOL-F: Vier Haftbefehle im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) - Beamte der Bundespolizei konnten am Samstag einen 26-jährigen wohnsitzlosen Mann festnehmen, der am 07. September an der S-Bahnstation Frankfurt am Main Taunusanlage einem Reisenden das Handy gestohlen hatte. Aufgrund vorliegender Bilder von gesicherten Videoaufzeichnungen erkannten die Beamten den Mann am Samstagabend im Frankfurter Hauptbahnhof wieder und nahmen ihn fest. Der Mann wurde zur ...

