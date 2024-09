Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Festnahme nach Diebstahl in Frankfurter S-Bahnstation

Frankfurt am Main (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten am Samstag einen 26-jährigen wohnsitzlosen Mann festnehmen, der am 07. September an der S-Bahnstation Frankfurt am Main Taunusanlage einem Reisenden das Handy gestohlen hatte. Aufgrund vorliegender Bilder von gesicherten Videoaufzeichnungen erkannten die Beamten den Mann am Samstagabend im Frankfurter Hauptbahnhof wieder und nahmen ihn fest. Der Mann wurde zur Wache gebracht, wo ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde. Das Anfang September gestohlen Handy führt der Mann nicht bei sich und er wollte sich zum Diebstahl auch nicht äußern. Der 28-Jährige blieb in Gewahrsam um ihn dem Haftrichter vorzuführen.

