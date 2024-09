Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Automatenaufbruch am Bahnhof Bad Vilbel-Gronau - Bundespolizei sucht Zeugen

Bad Vilbel (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Bahnhof Bad Vilbel-Gronau einen Fahrscheinautomaten aufgebrochen. Am Sonntagmorgen wurde die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main von Mitarbeitern der Deutschen Bahn AG über eine beschädigten Fahrscheinautomaten am Bahnhof informiert. Eine Streife der Bundespolizei stellte später fest, dass unbekannte Täter den Automaten gewaltsam geöffnet und die Geldkassette entwendet haben. Danach flüchteten die Täter vom Tatort und hinterließen einen beschädigten Automaten. Die Beamten konnten vor Ort Spuren sichern. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Zu den laufenden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Unter der Telefonnummer 069/130145 1103 können sachdienliche Hinweise der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell