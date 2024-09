LPI-NDH: Vermeintlicher Balkonbrand bestätigte sich nicht

Sondershausen (ots) - In der Frankenhäuser Straße kam es am Donnerstagabend zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. An einem Opel wurde die Heckscheibe eingeworfen. Bei der Anzeigenaufnahme konnte durch die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser ein metallischer Gegenstand festgestellt werden, der womöglich durch den Täter durch die Scheibe gebracht wurde. Die Ermittlungen zur Tat führt die Polizeiinspektion ...

mehr